Programa musical completo para el mes de enero en Jaén Jazzy

El mes de enero Jaén Jazzy te propone comenzar el año lleno de música con las actividades que ha preparado para comenzar este 2024. Tanto los ensayos de las diferentes agrupaciones, por los que puedes preguntar para asistir, como el esperado concierto del guitarrista parisino Ben López y su trío presentando 'Draft'. La actuación está prevista para el sábado 27 de enero a las 20:30 horas en la sede de la asociación Jaén Jazzy, en el Polígono Industrial 'Los Olivares', en la calle Alcaudete 12.

Ben López Trio

El trío de jazz está conformado por excelentes músicos encabezados por Ben López a la guitarra, con Juanma Domínguez al contrabajo y Thibault Benoit a la batería. La apertura de puertas será a las 20:00 horas, y el donativo para asistir es de 10 euros para socios y estudiantes acreditados y 18 euros para no socios. Las reservas pueden realizarse a través de correo electrónico a reservas@jaenjazzy.com o vía WhatsApp, a través del número 605 088 103.

'Draft': una experiencia jazzística moderna

El último trabajo de Ben López, titulado 'Draft', ofrece una cautivadora colección de composiciones de jazz moderno y revisiones de piezas tradicionales y pop. Famoso por su participación en reconocidos clubes de jazz de la capital francesa como Le Baiser Salé, Bab Ilo, Sunset/Sunside, y Duc Des Lombards, Bel López ha completado su formación en la EDIM (Francia) y su posterior beca en la New School for Jazz and Contemporary Music (EEUU) lo han catapultado como una figura destacada en la escena jazzística.

Otras actividades de Jaén Jazzy en enero

Además de este concierto, Jaén Jazzy ofrece diversas actividades formativas en enero. Los talleres de canto se llevarán a cabo los lunes 8 y 22, mientras que el taller de armonía tendrá lugar los viernes 19 y 26. Las agrupaciones, como el Ensemble Vocal, el Show Gospel, y los jóvenes talentos de Young Cats, también continúan con sus ensayos y presentaciones durante el mes. Además, los combos, Bluesy y Easy Dixie, tienen ensayos el viernes 19 y 26 de enero.

Jaén Jazzy: llevando el jazz a la raíz del olivar

Jaén Jazzy, una asociación sin ánimo de lucro, se erige como un referente en la difusión del jazz y la música creativa en la provincia. Fundada por Sergio Albacete, la asociación tiene como objetivo ofrecer experiencias musicales a músicos profesionales, aficionados y amateurs por igual, mediante la formación en voz e instrumentos y la programación de actividades. A través de conciertos, seminarios y otros eventos, Jaén Jazzy se ha consolidado como proyecto innovador y apasionado, comprometido con la expansión del jazz y la música creativa en Jaén. Puedes seguir toda la programación detallada en la web de Jaén Jazzy.