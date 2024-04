Programación de conciertos de la sala Rock States para abril y mayo

Jaén capital tiene mucho que presumir sobre música en directo. No en vano, salas como Rock States Food & Drinks apuestan por los conciertos en su programación cultural, con actuaciones semanales que llenan el bar de vida y de melómanos dispuestos a pasar un buen rato. Desde hace unos años también lo hace invitando a subirse a su tarima a artistas internacionales que no pasan por ningún otro escenario de la provincia.

Conciertos en abril y mayo en Jaén

Como carta de presentación de su primavera más musical, Rock States ha lanzado la programación de los meses de abril y la primera parte de mayo. Así las cosas, el sábado 13 de abril será una noche dedicada al rockabilly y el rock&roll de lleno, con la actuación de la artista española Anna Dukke, que estará acompañada por los jiennenses Hayrider 56, un trío al más puro estilo rockabilly 'Sun Records'. Por su parte, Dukke se mueve por los géneros musicales que aparecieron en las primeras décadas del siglo XX en los Estados Unidos, que van desde el Gospel, Rhythm and blues, Delta Blues, con matices y gran influencia Rockabilly.

El jueves 18 de abril el telón sube para dar la bienvenida a The Jokers, banda de rock de Liverpool, Reino Unido, que ya conquistó en anteriores ocasiones los oídos de los más rockeros de Jaén. De hecho, la ciudad es parada de su nueva gira por el país, en la que presentarán en directo su último disco, 'Rock & Roll Bones', lleno de matices de su propio hard rock atemporal.

El viernes 19 de abril será el turno de Gamberra. Rock, frescura y poesía de un grupo que ya ha causado furor en las salas de Granada, habiendo sido llamados dos veces para tocar sus canciones propias en el homenaje al Enano Rojo en Planta baja, garito mítico de la ciudad de la Alhambra.

El viernes siguiente, 26 de abril, será el momento para disfrutar del tributo a Iron Maiden con Santuario. De hecho, es uno de los grupos más aplaudidos de la escena de cover bands, así que prepárate para saltar y corear los himnos de la mítica banda británica, donde no faltarán hits clásicos como 'The Trooper', 'Fear of the Dark' o 'Run to the Hills', entre otros muchos.

Otra visita del extranjero es la que vendrá el 10 de mayo con el concierto de Big Walker. Desde Oklahoma, Estados Unidos, llega el blues contemporáneo de Derrick Roy Michael Walker, también conocido como Big Walker, con una sólida historia musical detrás de él en la que ha respaldado sobre las tablas a artistas como Lowell Fulson o Big Mama Thornton.

Cerrando el adelanto de la programación musical de mayo en Rock States Food & Drinks llega Jose Insaciable el sábado 11 de mayo para llenar la sala de grandes dosis de Boogie Bop. Consigue tus entradas en la taquilla de la sala el mismo día del concierto y de manera anticipada o, si lo prefieres, busca tu bolo favorito en Eventick y hazte con las tuyas.