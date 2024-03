El Club Bádminton Arjonilla se queda a las puertas de la final del Top 10 Iberdrola

El Club Bádminton Arjonilla cayó derrotado en Huelva ante el IES Recreativo La Orden por 6 a 1 en la primera semifinal del Top 10 Iberdrola de bádminton.

A pesar de lo abultado del resultado cosechado en la cancha onubense, el CB Arjonilla mostró un gran nivel de juego durante todo el enfrentamiento. El duelo comenzó con el partido de dobles mixtos; Juan Blas Villalta y Carmen Lara evidenciaron un gran juego frente a Pablo Abián y Haideé Ojeda (11-10, 11-5 y 11-7) aunque sin éxito en el marcador.

El punto para los arjonilleros llegó de la mano de Ernesto Baschwitz y Joan Monroy, que vencieron en cinco ajustados juegos a Javier Suárez y Alejandro Pérez (11-7, 11-8, 9-11, 6- 11 y 10-11).

El dobles femenino disputado por Sonia Martínez y Cristina Teruel, frente a Haideé Ojeda y Laura Santos, cayó del lado del equipo local (11-6, 11-7 y 11-3).

Con el dos a uno al término de los dobles el CB Arjonilla afrontó los individuales, pero no tuvo éxito en sus partidos. En los primeros individuales, Telma Santos del Recreativo IES La Orden venció a Sonia Martínez de la escuadra arjonillera (11-7, 9-11 y 11-7) y Christopher Vittoriani derrotó a Tomás Toledano (11-9, 11-8, 7-11 y 11-6).

Los locales se adjudicaron la victoria del enfrentamiento, pero todavía quedaban los últimos individuales. En el femenino, Cristina Teruel perdió frente a Vivien Sandorhazi (11-8, 11-4 y 11- 2). En el masculino Ernesto Baschwitz no pudo superar a Pablo Abián (11-10, 11-7 y 11-6).

El Club Bádminton Arjonilla se queda, por cuarta vez consecutiva, a las puertas de disputar la final de la liga. Antonio Pons, técnico arjonillero, al término del encuentro mostró sus sensaciones. “Sabíamos que era una contienda muy complicada, pero creo que hemos competido a un gran nivel. El equipo ha hecho un gran trabajo en la pista a pesar de que no hemos obtenido el resultado deseado. El camino hasta llegar hasta aquí no ha sido fácil, teniendo que esperar hasta la última jornada para saber si estábamos dentro. Finalmente hemos disputado nuestra cuarta semifinal consecutiva, lo que creo que es un gran logro y me gustaría felicitar al equipo por ello. Ahora toca descansar y empezar a planificar la próxima temporada”.

El CB Arjonilla ha contado un año más con el importante apoyo de diferentes patrocinadores, colaboradores y de su fiel afición, que permiten el club mantenerse en la élite del bádminton a nivel nacional.