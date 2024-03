Antonio Pérez levanta su primera Copa de España

El FC Barcelona relevó al Jaén Paraíso Interior FS en el palmarés de la Copa de España, tras superar en la final a ElPozo Murcia Costa Cálida, en un partido que se resolvió en la tanda de penaltis.

Los murcianos sufrieron una situación prácticamente calcada a la que les dio el billete a semifinales, después de ver cómo se les escapaba un título que ya tocaban con la punta de los dedos. A falta de cuatro segundos, Catela, MVP de la competición, empató desde los diez metros para llevar el partido a la prórroga y, posteriormente, a los penaltis.

Un pedacito de la séptima Copa de España del conjunto culé también tiene sello jiennense gracias a la figura de Antonio Pérez. El cierre natural de Jaén fue un pilar para su técnico Jesús Velasco durante las tres eliminatorias, en las que dejaron en la cuneta a Osasuna Magna Xota, al Mallorca Palma Futsal y al plantel charcutero.

Además, en la final, Antonio Pérez tuvo una actuación destacada. El canterano del Jaén Paraíso Interior FS dio la asistencia a Coelho en una acción de estrategia para colocar el 2-2 provisional, y marcó el segundo lanzamiento de la tanda de penaltis al batir al portero portugués, Edu Sousa.

Este título permite a Antonio Pérez completar un palmarés de ensueño a nivel nacional, en apenas un año y medio desde su llegada a la escuadra barcelonista. La temporada pasada, la de su llegada, Antonio Pérez levantó la Supercopa de España, la Copa del Rey y la liga de Primera División. Sólo se le resistió la Copa de España, que ganó Jaén Paraíso Interior FS en Granada.

En esta campaña, pese a no poder revalidar la Supercopa y no acceder a la Final Four de la Copa del Rey, Antonio Pérez suma la Copa de España a su historial ya tiene el punto de mira en su próximo gran objetivo, la Champions League, sin olvidar el torneo liguero, en el que el Barça marcha como líder.

A sus 23 años y ya un habitual en las convocatorias de la selección nacional, Antonio Pérez sigue evolucionando como una de las estrellas emergentes en el fútbol sala nacional e internacional.