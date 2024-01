David Campaña: “Es como si el equipo estuviese mudando la piel”

Está siendo una semana más dulce para el Linares Deportivo de las que acostumbra a tener esta temporada. La primera victoria en meses ha sentado como un bálsamos y así lo ha reconocido su entrenador, David Campaña, en la rueda de prensa previa al choque que les enfrentará este domingo al Real Madrid Castilla. “La semana, en cuanto al tono físico y a la predisposición de los jugadores, ha sido espectacular”, ha dicho ante los medios.

Precisamente ha sido cuestionado el míster azulillo por si teme que la sobreexcitación que vive la plantilla estos días le pueda jugar una mala pasada ante el filial blanco. “Todo puede ser un problema y todo puede ser una virtud. Todo tiene que ser en su justa medida. Todos tenemos hambre, desde los estamentos de arriba hasta el último aficionado tenemos hambre y ganas de prorrogar esta sensación de dulzura después de ganar. Pero tenemos que saber que el rival es duro y tenemos que saber competir. Hay que estar centrados en el trabajo que tenemos que hacer minuto a minuto, cada trocito de juego al que nos enfrentamos para conseguir lo que ansiamos”, ha detallado.

También ha informado de que la única baja que va a tener para este duelo es la de Gaspar Panadero, “que todavía no está al cien por cien”. El que sí estará en Madrid es Fran Carnicer del que su entrenador ha dicho lo siguiente: “Prácticamente se ha erigido como uno de los líderes pisando suave y lo hemos aceptado con alegría”.

El Linares Deportivo nunca ha conseguido ganar en Valdebebas pero su técnico no cree que esto vaya a ser una motivación extra. “Lo importante es conseguir los tres puntos y todo lo que sea romper récords está bien pero ese no va a ser el foco. Tenemos que tener nosotros esa convicción que tuvimos contra el Mérida y trabajar en la misma línea y con las mismas ganas. A partir de ahí, si se bate algún récord perfecto”, ha añadido sobre esta circunstancia.

Mejoría del equipo

Lo que sí ha dejado claro David Campaña es que está viendo una evolución positiva de sus jugadores. “Estamos mejorando. Hacemos cosas muy bien pero otras no las hacemos tan bien, todo no es bonito. Hay un trabajo arduo que tenemos que seguir manteniendo y la incorporación de nuevos perfiles te va dando nuevas formas de jugar. Además yo quiero darle libertad al jugador y no hacerlo todo mecanizado. Cada perfil nos va a aportar cosas diferentes al equipo para intentar ampliar el rango de actuación y que seamos un equipo mucho más versátil y más completo”, ha agregado.

Y claro, una victoria mejora la atmósfera de cualquier vestuario. “Se nota en el ambiente, se respira otra cosa. Es como si el equipo estuviese mudando la piel y encontrándose cada vez mejor y con más confianza. Estas sensaciones hay que prolongarlas porque si conseguimos algo positivo va a ser como un efecto bola de nieve que nos va a hacer creer todavía más nosotros y ser un equipo difícil de jugar”, ha finalizado su intervención Campaña.