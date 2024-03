José Manuel Díaz Gallego vuelve a la competición este sábado en el GP Miguel Induráin

José Manuel Díaz Gallego, ciclista jiennense del Burgos BH que tuvo que abandonar hace una semana la Volta a Catalunya por una fisura en el peroné como consecuencia de una caída, reaparecerá mañana en el Gran Premio Miguel Indurain, en Estella (Navarra).

"La lesión ha sido menos grave de lo previsto y se ha quedado en un fuerte golpe”, comentó el propio deportista. El ciclista, que cumple su tercera temporada en el Burgos BH, destacó a EFE que se encuentra más animado y con ganas de volver a competir después del incidente vivido en la ronda catalana.

“Los doctores que me atendieron en un centro médico me diagnosticaron que tenía una fractura de peroné y me pusieron una férula, aunque después en Burgos me hice más pruebas y, afortunadamente, todo se quedó en un golpe, por lo que he vuelto a los entrenamientos”, apuntó.

Díaz Gallego sufrió la caída en la tercera etapa de la Volta a Cataluña cuando figuraba décimo en la clasificación y el percance se debió a que uno de los médicos de carrera, cuando lo estaba atendiendo por una molestia, le agarró el manillar de la bicicleta de forma involuntaria y lo tiró al suelo produciéndole un fuerte golpe. En este sentido, el ciclista señaló que "fue un percance evitable, pero todo se ha solucionado".

GP Miguel Induráin como antesala de la Vuelta al País Vasco