Urtzi Iriondo: "Hasta que las matemáticas digan que se puede vamos a pelear la primera posición"

Uno de los jugadores más felices del Real Jaén esta mañana es Urtzi Iriondo. El lateral zurdo vizcaíno, canterano de Lezama, vio anoche como el Athletic Club levantó el título de la Copa del Rey 40 años después. Tras su paso por el filial del Athletic, Elche CF en Segunda, Barakaldo, Granada 'B' o Xerez Deportivo FC, entre otros, Iriondo llegó al Real Jaén al final del mercado de invierno para ocupar la posición de lateral izquierdo puro. Después de superar una grave lesión de rodilla y de un tiempo de adaptación, vivió su primer partido como titular ante el Atlético Melilla. Reconoce estar muy a gusto en Jaén y agradecido con la acogida del vestuario.

En esta entrevista de Jaén Hoy repasamos con él sus sensaciones, su aclimatación a la ciudad y al equipo y analizamos la previa del duelo ante el Atlético Mancha Real.

Pregunta:- Después de tu debut ante el Málaga City y tu primera titularidad ante el Atlético Melilla, ¿qué sensaciones tienes?

Urtzi Iriondo: - Sensaciones buenas. Sí que es verdad me hubiera gustado que hubiese llegado antes, pero por una cosa u otra no ha podido ser. Contento por esa primera titularidad, por cómo fue el partido y por la victoria del equipo.

Pregunta: - Llegaste a Jaén hace un mes y medio. Llegabas después de un largo periodo de inactividad por una grave lesión de rodilla. ¿Ese periodo de adaptación tan necesario ya lo has pasado?

Urtzi Iriondo: - Vine aquí sabiendo que iba a estar bien. No hubiera firmado en ningún equipo a medias o sabiendo que no podía rendir. Vine muy convencido de que ya estaba recuperado. Soy honesto y si no fuera así no hubiera jugado en ningún sitio. Todo proceso necesita su tiempo para adaptarme y acoplarme a una nueva vida, un nuevo estilo de juego y una nueva categoría. Yo era consciente de eso. El equipo venía en una buena dinámica, ganando, y yo siempre lo he dicho: vengo a sumar desde donde me toque.

Pregunta: - Coincidiste con los últimos coletazos de Emilio Fajardo en el banquillo. Ahora os dirige Roberto Peragón. ¿Qué cambios has notado en el día a día?

Urtzi Iriondo: - Cada entrenador tiene su forma de ver el fútbol, su forma de comunicarlo y sus ideas. Eso es lo bonito del fútbol. Con Emilio he coincidido menos que mis compañeros, sólo unas semanas, y no he podido conocerlo del todo. De Roberto te puedo hablar más porque estamos trabajando ahora su idea, su manera de entender el juego, centrándonos mucho en nosotros y en hacernos fuertes.

Pregunta: - ¿Cómo habéis preparado el derbi provincial ante el Atlético Mancha Real? ¿Se vive otro ambiente esta semana?

Urtzi Iriondo: - Hemos trabajado como una semana más. Yo no he tenido la suerte de jugar este tipo de partidos aquí, pero mis compañeros sí me dices que siempre es especial este tipo de derbis. Se viven de otra forma, aunque nosotros estamos centrados en hacer un buen partido para estar más cerca de conseguir los tres puntos.

Pregunta: - El Juventud de Torremolinos está a siete puntos. ¿Ves todavía posible alcanzar la primera posición?

Urtzo Iriondo: - Sí, claro. El fútbol ha demostrado que es un deporte imprevisible, nunca sabes lo que puede pasar. Hasta que las matemáticas digan que se puede, nosotros la vamos a pelear. Es normal que la afición nos apriete y nosotros hasta el último minutos estaremos ahí.