El CES de Jaén presenta al Gobierno una propuesta para impulsar las 'autopistas eléctricas' en la provincia

El Consejo Económico y Social (CES) de la provincia de Jaén ha presentado una propuesta para impulsar la red de transporte de energía eléctrica en el territorio jiennense en el horizonte 2025-2030, con el objetivo de que se ejecuten infraestructuras que den respuesta a las necesidades de los ejes de industrialización y permitan su desarrollo socioeconómico.

En concreto, la ha registrado en la plataforma de Planificación de Red Eléctrica tras la orden publicada en el BOE del 23 de diciembre de 2023, por la que se abría un plazo para presentar propuestas en esta materia en el horizonte 2025-2030, cuyo plazo finalizó el pasado 31 de marzo.

"Esta propuesta, además de dar respuesta a todos los ejes de industrialización de la provincia de Jaén, posibilitaría contar con una gran capacidad de generación, distribución y consumo de energía ante las iniciativas que se van originar con la ejecución de la autovía A-32 Bailén-Albacete", ha explicado este viernes el citado organismo consultivo de la Diputación jiennense.

De esta forma, según ha añadido, se favorecería la cohesión territorial de las dos provincias que quedaron fuera de las grandes planificaciones realizadas anteriormente de las redes de distribución. De hecho, son "los territorios que mejor representan actualmente el llamado desierto de las autopistas eléctricas".

Desde el CES se ha recordado que ya en febrero, el diputado de Infraestructuras, José Luis Agea, presentó la propuesta en el Foro Técnico-Empresarial de la Biomasa. Defendió un mallado eléctrico en la provincia que unirá Baza y Marmolejo, pasando por Úbeda, donde saldría una bifurcación de 400 kilovoltios hacia Villanueva del Arzobispo y otra de 220 hacia Jaén-Alcalá la Real.

"Quedarnos fuera del nuevo marco de planificación, sin contar con la red de transporte de energía eléctrica que proponemos, lastrará el futuro de la provincia en los próximos quince años", ha afirmado el presidente del CES provincial, Manuel Parras. Por ello, se ha "justificado muy bien su conveniencia", sobre la base de las 'Memorias sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén' que elabora el CES,

En este sentido, se hace hincapié en el despoblamiento y el reto demográfico, en la tasa de desempleo y las oportunidades del empleo verde y en el potencial de la provincia en el desarrollo de energías renovables como principales argumentos, que "coinciden con los objetivos del Ministerio de Transición Ecológica y el Cambio Demográfico en el nuevo marco de planificación".

Ha resaltado que este eje, además, engloba a las zonas con mayores problemas demográficos de las dos citadas provincias españolas, por lo que la planificación de la red de transporte de electricidad para el periodo 2025-2030 "debe impulsar una estrategia para la promoción y vertebración de los territorios, garantizando el equilibrio y la cohesión territorial, así como la funcionalidad de los municipios del eje de la A-32 Bailén-Albacete".

"La aceptación de la propuesta contribuirá a la cohesión territorial de una provincia que, ante su falta de evacuación, ve lastrado su desarrollo económico. No solamente por las iniciativas de generación de energía renovables que no se pueden ejecutar, sino también por la limitación que está suponiendo a muchos territorios la merma de instalaciones de empresas y otros tipos de negocios y servicios que no acaban de posicionarse en el mercado jiennense al no poder satisfacer su demanda eléctrica", ha añadido Parras.

Finalmente, el presidente del CES provincial ha incidido en que la gran capacidad de Jaén en la generación de energías renovables va a contribuir al cumplimiento de los compromisos en materia de energía y clima concretado a nivel nacional en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec 2021-2030) y sus eventuales revisiones.