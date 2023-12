La situación de los depósitos de agua en Fuensanta de Martos por la sequía provoca un nuevo corte

La sequía que arrastra Jaén en 2023 no solo se está haciendo notar en el olivar, también está empezando a hacer mella en el día a día de los jiennenses. La escasez de precipitaciones ha provocado que el Ayuntamiento de Fuensanta de Martos tuviera que cortar ayer 28 de diciembre el agua en todo el pueblo a las 19:00 horas. Y en el día de hoy, su alcalde, Antonio Navas, adelanta a este periódico que se producirá de nuevo un corte en el suministro, esta vez a las 20:00 horas.

En un comunicado, el Ayuntamiento, anunció a través de su página de Facebook el cierre del suministro de agua a sus ciudadanos debido a la escasez en los depósitos, lo que causó críticas por parte de los marteños en la publicación. Algunos se quejaban de la hora del corte ya que venían de trabajar del campo y no podían asearse. "Lo peor es que hemos venido de la aceituna y no había para ducharse ni para nada", señala un usuario. Aunque ayer fuera el día de los Santos Inocentes, de los grifos de las casas de Fuensanta de Martos no brotaba el agua, e incluso algunos vecinos señalan que no había antes de que se anunciara.

El alcalde explica que los niveles de agua de los depósitos en esta semana es baja. "Tenemos tres cooperativas que sí que consumen una cierta cantidad de agua en esta época más progresiva, no es su culpa, pero sumado a que ha ido descendiendo los suministros de los acuíferos, tenemos la obligación de cortar ahora para que tener agua en los depósitos en Noche Vieja y Año Nuevo", señala.

Para evitar en un futuro que se produzcan más cortes de agua y que esto sea algo "puntual", el Ayuntamiento está esperando un proyecto con el pantano de Quiebrajano para poder dotarles de más recursos hídricos. "Estamos iniciando tres nuevos pozos en terreno público, y que en verano podamos tener abastecido de agua. Hemos llamado a Somajasa de Jaén para detectar posibles fugas, que detectó dos pequeñas incidencias", explica Navas.

Evitar el colapso de las tuberías

En Noviembre, según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento cayeron solamente 23 litros, justo la mitad de precipitaciones que el año pasado. "Estamos en la espera porque hemos hablado con una comunidad de regantes ya que hicimos un análisis del agua para ver si era potable, pedimos los permisos a Sanidad porque la propiedad es de la comunidad de regantes ya que no nos podemos apropiar de un agua que no es nuestra. Solicitamos en el tiempo que no se está utilizando en el riego de huertas que nos cedan agua", apunta el alcalde de Fuensanta de Martos.

De esta manera el agua quedará cortada a las 20:00 horas de la tarde para, según cuenta Navas, que los depósitos tengan tiempo de llenarse y poder disponer de agua en una fecha tan señalada como Fin de Año. "Tengo la aplicación donde se ve el nivel de los depósitos y es una medida necesaria para que no las tuberías no colapsen", cuenta.