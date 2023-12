Dos perras sufren "graves quemaduras" por vertidos de sosa cáustica en plena vía pública de Pegalajar

Una vecina de Pegalajar denuncia ante la Guardia Civil que sus perras han sufrido “quemaduras muy graves” en las patas y la zona abdominal tras pasar por una calle del municipio en la que habían vertido litros de una sustancia abrasiva. Ha ocurrido en el Paseo del Puerto, una vía que discurre por el polígono industrial pegalajareño y por la a diario pasean no sólo animales, sino numerosas personas. “Esto no puede volver a pasar”, señala la dueña de ambas perras, Marian Gómez, a Jaén Hoy.

El incidente ha tenido lugar este jueves, minutos antes de las diez de la mañana. “He salido con Gala y Aria, mis dos perritas, a pasear. […] Nos hemos encontrado con la calle completamente mojada y, pensando que era simplemente agua, hemos seguido caminando. Pasados unos minutos, mis dos perritas han empezado a cojear, levantaban las patas hasta que finalmente ambas se han tirado al suelo sin poder andar”, cuenta Marian en una publicación de Facebook.

“Aria, la más pequeña no podía parar de llorar y Gala retorcía sus patas hacia arriba. [...] He tenido que coger a la pequeña en brazos, y Gala iba sufriendo”, continúa su relato. Ya en casa de su abuela, la joven pudo lavar las patas a sus mascotas. “Ahí me he dado cuenta de que no era simplemente agua: era sosa cáustica, pues olía muchísimo a ese producto”, lamenta. Un veterinario confirmó la gravedad de las quemaduras de las dos perras, con la mala suerte de que, además, Aria, la pequeña, se lamió las heridas y se quemó la lengua.

"Queremos que se haga justicia y que paguen los daños"

“Hemos ido al Ayuntamiento, y nos han dicho que están hartos de las empresas que hay allí porque siempre hacen este tipo de cosas, pero tampoco nos han dado ninguna solución ni nos han dicho que vayan a denunciar”, explica Marian a este medio. “Esto no puede volver a ocurrir, no sólo por los perros, sino por todos los que pasan por ahí: abuelos, niños, ciclistas…”

"Dese el Ayuntamiento estamos indignados", dice el alcalde de Pegalajar, Manuel Carrascosa, a este periódico. "Vamos a investigar qué ha pasado exactamente. Se tomarán la medidas necesarias para que esto no vuelva a pasar", agrega antes de confirmar que la sustancia en cuestión era, en efecto, sosa cáustica vertida "de forma incontrolada" por una empresa: "Nuestra policía ya lo está investigando".

Por su parte, Marian asegura que no parará hasta que quede solucionado el problema, que es recurrente, según afirma: “Nos consta que hay otro perrito malo por el mismo motivo. Queremos que se haga justicia, que paguen los daños y, por supuesto, que no echen más vertidos perjudiciales para la salud”.