Francisco Reyes : "Que nos den el dinero a nosotros y el tranvía estará en marcha antes de verano"

Tras su ponencia en el desayuno informativo que Jaén Hoy ha ofrecido en el hotel HO Ciudad de Jaén, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha respondido a una ronda de preguntas de los presentes en la que ha destacado el tranvía de Jaén. Cuestionado por las palabras del alcalde, Agustín González, acerca de un posible adelanto de los plazos de puesta en marcha del tranvía (primer trimestre de 2025) Reyes se ha preguntado lo siguiente: "¿Cómo es posible que el tranvía se hiciera en un año y medio, llevamos cinco años de gobierno del PP en Andalucía, y ahora nos dicen que igual se adelanta a 2025?".

Incluso ha dado un paso más allá Francisco Reyes pidiendo su gestión: "Que nos den el dinero a la Diputación y está funcionando antes del verano". Ha incidido en los plazos que se dieron durante la construcción de una infraestructura que lleva más de una década parada. Tiene claros Francisco Reyes los que para él son los culpables de tal abandono.

"No hay voluntad política y lo que buscan es que si se retrasa será una obra del Partido Popular, que lo único que ha hecho ha sido poner palos en las ruedas. Lo frenaron a través de la empresa Castillo, dijo el alcalde Fernández de Moya y dijo que no se montaba en el tranvía. ¿Qué quieren que lo llevamos al Guinness? Por favor…", ha zanjado sobre el asunto del tranvía

Sobre el COLCE

También ha sido cuestionado el secretario general del PSOE en Jaén por la comparación entre el proyecto COLCE y el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex). En este sentido ha defendido su implicación y la del por entonces alcalde, Julio Millán, en las protestas por la decisión del Ministerio de Defensa de llevarse la infraestructura a Córdoba.

"Cuando pasó lo del COLCE, que todos nos revelamos incluidos el alcalde de Jaén y yo mismo, pedíamos un gran proyecto y este proyecto llegó. El COLCE será una realidad más tarde que el Cetedex, y no va a poner como referente en la lucha antidrones y en la inteligencia artificial ligada a la defensa. Va a ser una oportunidad para la Universidad, para el empleo y para la provincia en general", ha alegado Reyes quien también ha puesto deberes al equipo de Agustín González.

"El Ayuntamiento debe empezar a trabajar ya para ver qué espacios productivos tiene", ha asegurado antes de detallar que el "COLCE fue un proyecto de María Dolores de Cospedal que decidió que se instalaba en Toledo y que coincidió con la última etapa de Mariano Rajoy y se metió en un cajón porque no había dinero". "Julio Millán se enteró de que estaba en el cajón y fue al Ministerio a decir que quería el proyecto y que tendría un plan de financiación que no le costaría nada al Gobierno. Hicimos un buen trabajo pero no salió por motivos que ya denunciamos con respecto al Gobierno de España y también por deslealtad de la Junta de Andalucía, porque el proyecto de Córdoba no estaba y apareció en meses", ha especificado el presidente de la Diputación Provincial.

Por último ha insistido en que "el Cetedex es fruto trabajo que hicieron Julio Millán, Francisco Reyes y Juan Francisco Serrano, es una decisión política, fruto de la gestión política".