El 2023 fue el año con menos muertes en las carreteras de Jaén desde que hay estadísticas

Las vías interurbanas de la provincia de Jaén registraron el año pasado doce accidentes mortales en los que fallecieron doce personas. Además, otras 48 necesitaron hospitalización como consecuencia de las heridas sufridas en accidentes con víctimas. Con respecto a 2022, estas cifras suponen un descenso del 25 por ciento (cuatro menos) en accidentes mortales, del 25 por ciento en el número de fallecidos, con cuatro menos también, así como un aumento del dos por ciento en heridos hospitalizados, con uno más.

Son datos facilitados este lunes por la Subdelegación del Gobierno, desde la que se ha añadido que "son provisionales" y se refieren únicamente a los accidentes mortales ocurridos en vías interurbanas y victimas tomadas hasta las 24 horas de producirse el accidente. Las cifras definitivas ya consolidadas, que incluirán las victimas a 30 días de accidentes ocurridos en vías urbanas e interurbanas, estarán disponibles en los próximos meses, con cruce con el fichero del INE de fallecidos en 2023.

El número de fallecidos representa el mejor año desde 1960, primero del que se tienen estadísticas, seguido por 2013 y 2019, cuando se produjeron 14 muertes. En 2023 ha habido 43 muertos menos que en 2007, cuando se produjeron 55 víctimas mortales, lo que supone una reducción acumulada del 78 por ciento, y se han producido 62 muertos menos que en 1993, cuando se produjeron 74 muertos (una reducción del 84 por ciento).

Causas de los accidentes

Por otro lado, en la siniestralidad de 2023, destacan circunstancias como las relacionadas con infracciones por consumo de drogas ilegales. La Jefatura Provincial de Tráfico, a través de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, realizó 1.972 pruebas, resultando positivas 972 (49 por ciento). De ellas, 1.361 fueron pruebas preventivas, con un resultado de 772 positivas (56 por ciento); hubo 476 pruebas a conductores involucrados en accidentes con 104 positivos (22 por ciento) y otras 135 a conductores infractores con 96 positivos (71 por ciento).

Respecto del alcohol, los agentes hicieron 101.968 pruebas y 922 dieron positivo, el 0,9 por ciento. De ellas, hubo 75.785 preventivas, con 783 positivas (1,03 por ciento); 1.672, a conductores involucrados en accidentes con 84 positivos (5,02 por ciento) y otras 24.511 a conductores infractores con 55 positivos (0,22 por ciento).

En lo que a elementos de seguridad se refiere, disminuye el número de usuarios que no los utilizan. En año pasado, dos de los fallecidos no hacían uso de los dispositivos de seguridad (cinturón en todos los casos) en el momento del accidente, frente a cuatro que no lo llevaban en 2022.

Además, durante el pasado ejercicio se contabilizaron cuatro meses (los mismos que en 2022) sin ninguna víctima mortal como consecuencia de los accidentes ocurridos en vías interurbanas: enero, marzo, abril y mayo. Por contra, los peores meses fueron febrero, junio, agosto y septiembre, con dos fallecidos en cada uno de ellos.

Perfil de los muertos

Por sexos, en 2023 volvió a predominar un mayor porcentaje de fallecidos del sexo masculino. La proporción de varones sobre el total ha sido del 58 por ciento, frente al 75 por cieno de 2022. Se ha producido un descenso en los varones fallecidos (siete frente a doce), aumentando el número en las mujeres fallecidas (cinco frente a cuatro).

En cuanto a la edad, el mayor porcentaje de decesos se sitúa en el grupo de 35 a 44 años, con cuatro, seguido del grupo de 55 a 64 años, con tres fallecidos. No han muerto niños (hasta 14 años), al igual que en todos los años anteriores desde 2015.

Por tipo de vía, las carreteras convencionales siguen siendo las vías donde fallece el mayor número de personas (66 por ciento), con ocho personas muertas en la provincia de Jaén frente a las once de 2022. Además, descienden las muertes en las vías de gran capacidad: cuatro personas perdieron la vida en autovía, frente a las cinco del año anterior.

En las vías de gran capacidad los fallecidos en 2023 se produjeron en accidentes que fueron por salida de la vía en tres de los accidentes. El otro se debió a un atropello. En las carreteras convencionales, el 62 por ciento de los fallecidos se debió a colisiones entre vehículos (cuatro frontolaterales y una frontal) y el 37 por ciento a salidas de la vía.

Más muertos en motos

Con respecto al tipo de usuario, el año pasado aumentaron los fallecidos en motocicleta respecto de 2022, pasando de dos a tres (todos llevaban el casco puesto en el momento del accidente). No se registra ningún fallecido en ciclomotor, frente a uno del ejercicio anterior.

Las personas muertas en turismo (seis) fueron siete menos que en 2022, mientras que hubo un fallecido usuario de furgoneta y otro de autocaravana, cuando no hubo ninguno en 2022. A ello se suma un peatón fallecido víctima de atropello, cuando tampoco se habían registrado el ejercicio anterior.