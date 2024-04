El comportamiento de compra del aceite de oliva "no sólo está condicionado por los precios"

El Olive Oil World Congress (OOWC), que tendrá lugar del 26 al 28 de junio de 2024 en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid, cuenta en su primera edición con un bloque de ponencias titulado ‘Comercio y Consumo’ en el cual ponentes de prestigio a nivel nacional e internacional analizarán uno de los temas más investigados por los profesionales de la industria.

Para ello, el congreso contará con la participación de Manuel Parras, Catedrático de la Universidad de Jaén (UJA), que llevará a cabo un ‘Análisis de la estrategia de consumo en el desarrollo empresarial’. “El sector del olivar y del aceite de oliva, aunque ha dado pasos de gigante, todavía está muy orientado a la producción y no al mercado. Los productores deben centrarse en el consumidor, buscando marcas que sean éticas y que aporten un valor añadido en todos los aspectos. Además de lo importante que es considerar el comportamiento de compra que no solo está condicionado por los precios, sino también por factores como la salud y la economía circular”, afirma.

A continuación, tendrá lugar una mesa redonda titulada ‘Consumo del aceite de oliva en el mundo’, en la que estarán presentes David Valmorbida, presidente de la Asociación Australiana del Aceite de Oliva (AOO); Joseph Profaci, director ejecutivo de la Asociación Norteamericana del Aceite de Oliva (NAOOA); Di Yang, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; y Antonio Gallego, presidente de la Asociación Española de la Industria Exportadora de Aceite de Oliva y Comercio (ASOLIVA).

Según explica Valmorbida, "el OOWC presenta una oportunidad única para compartir ideas y retos para el sector del aceite de oliva de todo el mundo, teniendo en cuenta la escasez de materia prima que resulta en precios récord".

Mientas que para Yang, a pesar de las marcadas fluctuaciones de precios de los últimos años, “el aceite de oliva sigue desempeñando un papel importante en la dieta diaria de la población, sobre todo en la región mediterránea. De ahí que sea vital reunir al sector y comprender las pautas de consumo de este producto tan especial".

Asimismo, durante la jornada se llevará a cabo una mesa redonda que, bajo el título ’Perspectivas del sector oleícola en los países del Mediterráneo Oriental’, contará con la participación de Wafaa El Khoury, jefa de Servicio para Oriente Próximo y Norte de África y Europa y Asia Central en el Centro de Inversiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); Ayça Akça, investigadora en el Instituto de Investigación Oleícola de Tuzmir; Monji Msallem, investigador del Instituto del Olivar en Túnez; y Sara Oulbi, investigadora del Instituto Nacional de Investigación Agraria de Marruecos.

Para Akça, el OOWC resulta muy importante “porque pueden surgir ideas para combatir el cambio climático, apoyarnos entre países y los expertos en el tema intercambiarán ideas entre ellos. Gracias al congreso, podemos enterarnos de lo que ocurre en el mundo”.

El congreso también contará con expertos de la talla de Ignacio Ballester, subdirector de MSC Spain, para hablar sobre ‘La mejor solución para el aceite de oliva. Transporte en el mundo’.

El bloque lo cerrará Yousra Antit, jefe del departamento de Química Oleícola del Consejo Oleícola Internacional (COI), quien llevará a cabo la ponencia titulada ‘Nutriscore y el plan de acción del COI’.

Bajo el lema 'Taste it, enjoy, It's olive oil', el OOWC cuenta para su organización con la colaboración de AgroBank, MSC, CIA - Agricoltori Italiani, FOOI, John Deere y la Junta de Andalucía mediante su marca 'Gusto del Sur' como patrocinadores Platino; Grupo Interóleo, Yara International, GEA, AGQ Labs, Balam Agriculture y Todolivo como patrocinadores Oro; la empresa Kubota, Hispatec y SGS como patrocinadores Plata; Agrocolor como otros patrocinadores. Agrotec, Voz do Campo, Puglia Live, Grupo Joly y Oleo son los Media Partners del OOWC.

Sobre el OOWC:

El Congreso Mundial del Aceite de Oliva es un evento que congregará a los principales ponentes a nivel mundial en cada materia, generando conocimiento sobre las novedades e innovaciones existentes en cada eslabón de la cadena de valor. Convocará a todos los operadores del sector a nivel mundial, con el objetivo de aunar voluntades para seguir trabajando todos de forma conjunta. Teniendo en cuenta que España es el líder mundial en producción, comercialización y exportación de aceite de oliva, se ha decidido que la primera edición se celebraría en Madrid en 2024, aunque el proyecto comenzó en el año 2023 con las acciones promocionales de “En ruta hacia el OOWC-2024”. Tras esta primera edición la sede será itinerante, aunque se desarrollarán actividades intercongresos en todo el mundo.