La mujer que pidió auxilio por supuesto secuestro, detenida por la Policía tras encontrar plantas de marihuana

La Policía Nacional ha detenido a la mujer que pidió auxilio a un cartero por una nota por encontrarse supuestamente secuestrada. Los hechos ocurrieron el pasado día 3 de enero sobre las 15:00 horas cuando la víctima, de 24 años de edad, que se encontraba en su domicilio, una vivienda ocupada según fuentes de la Policía, en el barrio de San Juan, concretamente en la calle Alegría. La joven recibió la visita de un conocido suyo, con el que tenía una relación de encuentros sexuales esporádicos.

Durante la tarde comenzaron a discutir, ambos forcejearon y finalmente ella se subió a la planta de arriba de la casa junto a su hija de 7 años de edad, quedándose él abajo. Pasado un tiempo, ella decidió salir de la casa observando que la llave no se encontraba puesta en la cerradura y que su móvil no lo tenia consigo, por lo que decidió escribir una nota pidiendo auxilio en la que cual pedía que por favor llamaran a sus padres y no a la policía: "Por favor, no llame a la Policía que me mata". La mujer arrojó el papel por la venta y un cartero la recogió cuando se encontraba trabajando. El trabajador, se la facilitó a una tercera persona siendo está la que sin dudarlo llamó a la policía nacional.

Tras ser alertados, los agentes de la Policía Nacional se personaron en la vivienda poco después y, pese a que la mujer les hizo indicaciones desde la ventana para que no entraran, finalmente forzaron la puerta y accedieron a rescatarla, mientras que el hombre logró huir por los tejados de la urbanización. La Policía solicitó la ayuda de los bomberos para rastrear los tejados pero ya no encontraron al varón.

183 plantas de marihuana

Una vez en el interior los policías observaron una plantación indoor de marihuana, presumiblemente siendo este el motivo por el que no quiso franquearle la puerta a los agentes, por lo que solicitaron la presencia de los investigadores del grupo de estupefacientes, los cuales, tras la solicitud de un mandamiento de entrada y registro que le fue concedido por la autoridad judicial incautaron un total de 183 plantas de marihuana en el interior, procediendo a la detención de la mujer. A día de hoy la investigación se encuentra abierta no descartándose nuevas detenciones, todavía están a la espera de identificar al hombre. "Hay que confirmar verdaderamente el secuestro, porque lo que sí se halló en la vivienda fue la plantación de marihuana", explican desde la Policía, quienes advierten que es una zona conflictiva. Varios vecinos denunciaron en estas mismas páginas los problemas de delincuencia y okupacion que existen en este barrio histórico de la ciudad.