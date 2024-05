La plaga del algodoncillo en el olivar amenaza la producción de aceite: "Los agricultores están destrozados"

Manchas blancas y de aspecto algodonoso cubren las hojas y flores de miles de olivos en la provincia de Jaén. El algodoncillo del olivo (euphyllura olivina) es un insecto, que normalmente aparece en el inicio de la primavera o al final del invierno y que no suele provocar importantes daños en el olivar. Sin embargo, cientos de agricultores se encuentran desesperados porque a pesar de las precipitaciones y las buenas previsiones de cosecha, el algodoncillo se ha convertido en una plaga que ha arruinado la producción en algunas fincas al 80 por ciento. Tanto ha sido su proliferación que hasta los suelos se han vestido de motas blancas.

Este insecto blanco que parece inofensivo, puede provocar grandes daños si escapa del control, arruinando la producción de aceituna de una temporada entera. Afecta a la fotosíntesis ya que se alimenta de la savia de las hojas, impidiendo el crecimiento y agravando la salud del árbol. Al recubrir la inflorescencias, el algodoncillo por asfixia paraliza el fruto, puede provocar abortos florales, sobre todo si las colonias son superiores a ocho insectos.

Una publicación en Facebook desembocó en una reunión de más de cien agricultores afectados por este problema. Fue el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo, Pablo Ruiz, quien ha movilizado a olivareros de la comarca de Las Villas y parte de la de Segura. “Yo soy agricultor también y tengo una finca de mil olivas y he perdido casi el cien por cien de la cosecha debido al algodoncillo. Lo puse por la red social por si alguien tenía el mismo problema que yo y a raíz de ahí fueron contactando conmigo cada vez más personas”, cuenta Ruiz.

A la reunión que se convocó este martes 28 de mayo en el municipio villanovense para informar y pedir posibles soluciones, así como comunicar los resultados de un informe técnico con los daños, acudieron más de cien personas, quedando muchos en la puerta. Llegaron tanto desde el mismo pueblo como de otros de alrededor como Villacarrillo, Iznatoraf y Beas de Segura afectados por la misma plaga. “Es verdad que fue muchísima gente, pero me dio pena ver a tanta porque eso significa que tenemos un grave problema”. "Fue una reunión muy triste", asegura. El concejal de Agricultura afirma que llevan varios años con el algodoncillo, pero debido a la fuerte sequía no se apreciaba igual. Piden soluciones ya.

Más de cien solicitudes en menos de 24 horas

Ruiz, ante la gran cantidad de mensajes que recibió habló también con las cooperativas para poder hacer una evaluación con sus técnicos, así como con técnicos independientes. Además, el Ayuntamiento habilitó una oficina el miércoles 29 de mayo para trasladar este problema a Sanidad Vegetal y han hecho un llamamiento masivo para todo aquel que tenga parcelas afectadas se presente. En menos de 24 horas recibieron más de cien solicitudes.

En esta reunión celebrada el pasado martes, el ingeniero técnico agrícola, Juan Paco, presentó un informe técnico donde se certificaba como en el 80 por ciento de una finca formada por unos 4.500 olivos en unas 40 hectáreas ha perdido en su totalidad toda la producción del árbol. En el 20 por ciento restante, se estima que la mitad. “Estamos esperando tres años para empezar una buena cosecha y ahora nos encontramos con el 40 o el 50 por ciento afectada y que ha perdido al menos el 80 por ciento de la producción. Los agricultores están destrozados”, cuenta el concejal.

Otro olivarero de Villanueva del Arzobispo, Juan Carlos Frías, expresa su enorme preocupación. Ha perdido el cien por cien de la producción. "Esta más que evaluado", destaca. "Llevamos dos años de sequía muy duros y ahora llega esto. Estamos agobiadísimos y necesitamos que se declare como zona catastrófica porque si no, la siguiente campaña va a volver a ser muy dura", cuenta, añadiendo que esa plaga se está extendiendo a más ficas de municipios de alrededor.

Escasez de aceite

La proliferación de la plaga surge porque a pesar de las curas que se hacen al olivar, estas no afectan lo suficiente al algodoncillo y no consiguen disuadir el insecto. "Ya hemos hecho varias curas, pero no sirve de nada", explica Frías. Por ese motivo, Ruiz, urge la necesidad de que las administraciones actúen cuanto antes a través de un plan de ayudas y que les permitan usar un producto que sea efectivo para la eliminación del algodoncillo. "Ahora mismo está prohibido en Europa porque supuestamente no hay esta plaga pero queremos que venga Sanidad vegetal y lo compruebe. "Se ha convertido en una pandemia", denuncia el concejal.

Además, añade que como no se actúe antes de septiembre, ocurrirá lo mismo en la siguiente campaña y la producción de aceite de oliva se verá enormemente reducida. Hasta algunos agricultores desesperanzados se plantearon abandonar su finca. Ruiz expresa que en las próximas semanas esperan reunirse con la delegada territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía, Soledad Aranda, para plantear de inmediato una solución y que no suponga otro año de escasez de aceite.