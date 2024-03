Presunto fraude del exalcalde de Alcaudete: la instrucción del caso se reanuda en abril

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alcalá la Real ya ha puesto fecha a la reanudación de la investigación contra quien fuera alcalde de Alcaudete entre 2009 y 2023, el socialista Valeriano Martín, por, supuestamente, haber cargado las facturas del suministro de agua de su casa y de un local comercial de su propiedad a las arcas del Ayuntamiento durante más de una década, periodo que coincidió con buena parte de su etapa de máximo mandatario municipal. Según ha podido saber Jaén Hoy, los tres testigos de la acusación -uno de los exjefes de la empresa concesionaria del servicio, Hidrogestión; el ingeniero responsable del contrato y el exsecretario municipal- están citados a declarar en abril. Ya lo hicieron hace dos años, cuando se abrió la investigación, pero la Audiencia Provincial obligó a repetir los interrogatorios tras admitir un recurso de apelación del letrado de la defensa, que no estuvo presente en la primera ocasión por problemas en el señalamiento, tal y como ha confirmado este medio.

De acuerdo a la información desvelada por ABC en 2022, que ha podido corroborar este periódico, el juzgado alcalaíno investiga, por un lado, a Martín por presuntos de delitos de malversación, fraude y prevaricación, y, por otro, a la interventora accidental del Ayuntamiento y pareja del exalcalde, encargada de fiscalizar los recibos y las facturas que emitía Hidrogestión por la prestación del servicio de abastecimiento y depuración de aguas. Un informe solicitado por la Policía Judicial a la concesionaria cifra en más de 12.000 euros el montante que Martín se habría ahorrado ilícitamente desde 2004 y hasta su etapa final en la Alcaldía, entre 2019 y 2023. Precisamente en marzo de 2019, meses antes de que se celebraran las últimas elecciones municipales que ganó el PSOE de Valeriano Martín en el municipio de la Sierra Sur jiennense, se adjudicó a la propia Hidrogestión por algo más de 18.000 euros y 15 años otro contrato para hacerse cargo del servicio de agua tras un proceso de licitación iniciado en 2017.

Para entender el caso hay que tener en cuenta dos circunstancias. En primer lugar, la casa y el local comercial cuyo gasto por consumo de agua cargó Martín, presuntamente, al Ayuntamiento conforman un mismo inmueble, con la vivienda en la planta superior y el local en los bajos. En segundo, dicho local está alquilado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que lo usa como sede en Alcaudete. En el apartado 28 del pliego de cláusulas administrativas del contrato de gestión del ciclo integral del agua que se sacó a concurso en 2017, se establecen varias obligaciones a cumplir por parte de la empresa concesionaria, una de las cuales consiste en 'regalar' al Ayuntamiento hasta 80.000 metros cúbicos anuales “para consumos municipales que serán gratuitos”. En la documentación de la licitación figura el anteproyecto de explotación del contrato, en cuyo punto 4 se incluyó una relación de 117 inmuebles de titularidad municipal que, por ende, entraban dentro de esa suerte de descuento. Y he aquí el quid de la cuestión: en esa lista aparecen la vivienda del exalcalde y el bajo comercial no sólo como propiedades del Ayuntamiento, sino también como espacios explotados por el SAE. No el local solamente, sino los dos.

Hay dos versiones que explican esa inexactitud. La primera es la de Martín, que, en su declaración judicial, promulgó su inocencia y afirmó que el supuesto fraude no es tal, sino un error administrativo, una confusión censal en la que se consideró que la vivienda personal, al pertenecer al mismo edificio que el local, no hacía las veces de residencia, sino que también estaba alquilada al SAE.

La otra, sostenida por la acusación, es que el propio exalcalde habría alterado, para incluir su casa, la lista de dependencias municipales que se iban a beneficiar del descuento en las facturas del consumo de agua al que estaba obligado Hidrogestión. Este argumento se apoya en un documento, que forma parte de la investigación y al que ha tenido acceso Jaén Hoy: en las propiedades del archivo de texto original del anteproyecto de explotación del servicio de agua, creado el 25 de noviembre de 2016 a las 14:41 horas, quedó registrada una última modificación cinco días después, el 30 de noviembre, a las 9:57, llevada a cabo por un usuario cuyo nombre coincidía con el del por entonces todavía alcalde: Valeriano.