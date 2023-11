No habrá prórroga para ejecutar los proyectos de la Edusi en Jaén

Hace apenas un mes que el pleno del Ayuntamiento de Jaén aprobó elevar a la Federación Española de Municipios y Provincias una propuesta para que la Unión Europea ampliase el plazo para ejecutar los proyectos correspondientes a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi). Ahora el equipo de gobierno de Agustín González ya sabe que dicha prórroga no llegará y que aquellos proyectos que no estén ejecutados y pagados el 31 de diciembre de este mismo año no recibirán el 80 por ciento de la financiación que garantizaban estos fondos.

“No hay prórroga posible porque ya estábamos en el último plazo”, apuntan a Jaén Hoy fuentes del propio Ayuntamiento. Dentro del Consistorio ya asumen que habrá proyectos que no llegarán a ejecutarse aunque no los abandonan. Esta misma mañana se ha producido una reunión entre miembros del equipo de gobierno, técnicos y una consultora que con la que se está trabajando para sacar adelante estos proyectos. De esta reunión, que se produce de forma semanal, se desprende que habrá una nueva convocatoria de fondos Edusi, aunque en esta ocasión atenderá a las siglas ETI, Estrategia Territorial Integrada. “Se prevé que sean los mismos fondos y líneas de actuación”, añaden desde el Consistorio.

Según aclaran las mismas fuentes municipales, se espera que la convocatoria para estos fondos europeos salga en enero y ahí se presentarán proyectos que ya se dan por perdidos para esta convocatoria, como es el caso de la renovación de las calles del entorno de la plaza de Santiago. Estas obras estaban programadas en seis vías del barrio de San Juan: las calles Vicario, Clavel, Alegría, Las Cumbres, Positillo y Los Macías. Con un presupuesto de 877.000 euros, este proyecto pretendía mejorar el entorno de un solar en el que debía ubicarse la nueva sede de la UNED en Jaén.

Fuera de plazo

“La licitación se hizo el 17 de marzo de 2023, la adjudicación el 8 de junio y la formalización el 16, un día antes de la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno. Se firmó entonces un proyecto con ocho meses de ejecución, por lo que ya se excedía el plazo pero es que, además, la empresa ha presentado una decena de replanteos, de dificultades de accesibilidad al proyecto. Es una situación muy difícil de salvar”, especifican fuentes muy cercanas al equipo de gobierno.

Del mismo modo también se denuncia que se perderán 1,3 millones de euros previstos para un plan de empleo para el que “no se presentó ni un sólo proyecto”. Sí que estarán a tiempo las iniciativas relativos a Smart City y Destino Turístico Inteligente, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, las de mejor eficiencia energética, la reparación de la Muralla Norte (aunque los trabajos van “muy justos”) y la adecuación de las calles del entorno de San Miguel.

Modificaciones en la calle Elvín

Otro de los proyectos que se incluían en la Edusi era el de la Caja de Música en la calle Elvín. La aparición de unos restos arqueológicos ralentizó las obras y, aunque los trabajos continúan a día de hoy, desde el Ayuntamiento apuntan a que el proyecto ha tenido que ser modificado para que pueda ser terminado a tiempo. La reglamentación de los fondos Edusi permite hacer variaciones en el proyecto inicial siempre que la funcionalidad del mismo no se modifique, y es a través de este recurso como se podrán acabar los trabajos en un terreno en el que se anunció una Caja de Música polivalente y el ‘Jardín de las tres culturas’.