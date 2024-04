La magia de 'Cabaret' llega al Teatro Darymelia con la compañía Small Clowns

Si escuchas el estribillo que canta 'Willkommen, bienvenue, welcome..." seguro que ya sabes de lo que se trata, pero si no es así, significa que nunca en tu vida has visto el musical 'Cabaret' en directo. La buena noticia es que, tengas la edad que tengas, todavía estás a tiempo para hacerlo, porque es de los libretos que merece la pena ver recreado sobre las tablas una y otra vez.

El taller de teatro de Small Clowns, compañía jiennense creada en el año 2008, presenta el espectáculo que estabas esperando: 'El Cabaret de Jaén', con una mezcla irresistible de música, baile y drama, el musical te transportará a un mundo paralelo lleno de emociones y alegría.

Con dos fechas en cartel, el sábado 11 y domingo 12 de mayo, el Teatro Darymelia, un emblemático escenario en el corazón de Jaén, acoge estas funciones en horario de tarde, a las 20:30 horas. Reserva tu entrada por solo 9 euros por persona a través de los miembros de la compañía o llamando al teléfono 650 580 050. Ha llegado la hora de disfrutar de uno de los musicales más míticos de la historia con acento jiennense.