Ciclo de cine en el espacio ultraterrestre con tres películas de otro mundo

El Aula de Artes Audiovisuales de la Universidad de Jaén continúa su programación dedicada al séptimo arte con ciclos especializados en alguna temática. En este caso, el mes de marzo viene cargado de ciencia ficción con el Ciclo de Cine en el espacio ultraterrestre.

Tres títulos conocidos llenan la cartelera del evento, cuyas proyecciones están prevista para los lunes de marzo a las 19:30 horas en la Sala Pascual Rivas de la Antigua Escuela de Magisterio. Consigue tus invitaciones en este enlace.

Este lunes comenzó la programación con la proyección de un clásico que nunca pasa de moda: 'Alien, el octavo pasajero'. La cinta de Ridley Scott fue lanzada en 1979 y, desde entonces, no han parado de crecer el grueso de fans. Los próximos lunes de marzo podrás ver 'Contact', concretamente el día 11, y 'La llegada', que se pondrá en cartelera el lunes 18.

Contact

La película de Robert Zemeckis que fue estrenada en 1997 nos presenta a una mujer protagonista en el espacio. Tras la prematura muerte de sus padres siendo una niña, Eleanor Arroway perdió la fe en Dios. Como contrapartida, ha concentrado toda su fe en la investigación: trabaja con un grupo de científicos que analizan ondas de radio procedentes del espacio exterior con el fin de encontrar señales de inteligencia extraterrestre. Su trabajo se ve recompensado cuando detecta una señal desconocida que parece contener las instrucciones de fabricación de una máquina que permitiría reunirse con los autores del mensaje.

La Llegada

Denis Villeneuve firma la dirección de este filme de 2016 en el que, cuando naves extraterrestres comienzan a llegar a la Tierra, los altos mandos militares piden ayuda a una experta lingüista (Amy Adams) para intentar averiguar si los alienígenas vienen en son de paz o suponen una amenaza.

Poco a poco la mujer intentará aprender a comunicarse con los extraños invasores, poseedores de un lenguaje propio, para dar con la verdadera y misteriosa razón de la visita extraterrestre. Se trata de una adaptación del relato corto 'The Story of Your Life' del escritor Ted Chiang, ganador de los reconocidos premios de ciencia ficción Hugo y Nebula.