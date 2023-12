Lumbres de San Antón de Jaén 2024: fechas definitivas

Los más adelantados ya tendrán colgado el calendario de 2024 en sus casas y oficinas. Bien: si consultamos el santoral del 17 de enero no habrá dudas: es el día de San Antón, Patrón de los Animales. En Jaén, esta fiesta se vive con especial ímpetu desde tiempos inmemoriales. En realidad, desde el siglo XIII, cuando la devoción a san Antonio Abad se arraigó en Jaén, tal y como te contamos con todo lujo de detalles en este otro artículo sobre el origen de las Fiestas de San Antón.

Sin embargo, y por una cuestión de lógica, normalmente se mueve esta celebración con sus consabidas lumbres en calles y plazas de la ciudad de Jaén al sábado más cercado que es, por ende, el anterior, 13 de enero. Esa es la fecha definitiva elegida para prender la llama de las lumbres jiennenses. Además, coincidirá con la celebración de la 41 Carrera Urbana Internacional 'Noche de San Antón', cuyos dorsales ya están volando.

Es por tanto el sábado 13 de enero la fecha definitiva elegida para celebrar estas fiestas de la ciudad, con una excepción, la de la hoguera oficial, que prende fuego cada año en la Plaza de San Juan del barrio del mismo nombre ubicado en el casco histórico. En este caso, la celebración de la lumbre tendrá lugar el martes 16 de enero.

Concurso de Peleles

Encima de cada hoguera luce siempre un muñeco hecho de manera artesanal con restos de telas y muebles, que en Jaén se conoce como 'Peleles'. Como primicia para este año, el área de Cultura ha convocado el primer Concurso Municipal de Peleles de Lumbres de San Antón. De esta manera, cada una de las hogueras presentadas a concurso podrán lucir su mejor muñecote para ser objetivo de las mejores puntuaciones del jurado.

La concepción y elaboración de los peleles, con su posterior quema durante las lumbres, no solo fomenta la participación de los más jóvenes, sino que también refuerza los lazos comunitarios alrededor de una festividad que ha resistido el paso del tiempo. Seguramente ahora cada vez que escuches "es un pelele" vendrá a tu cabeza esta explicación del todo lógica.

Pero además, calles y plazas se llenan de gentío en busca del calor de las lumbres en una de las noches más frías del año, porque ya se sabe que el frío arrecia en Jaén especialmente en los meses de enero y febrero. Además, coincidiendo con el final de la temporada de recolección de aceituna, son los ramones de olivo los protagonistas de estas especiales piras en las que la bota de vino pasa de mano en mano mientras comes palomitas, que en Jaén son "rosetas", y hay hasta quien manda a las llamas sus mejores o peores augurios del año, en una suerte de ritual de brujería. Pero si no sabes qué se come en San Antón, no te preocupes, porque te lo contamos todo en este artículo. Así que ya sabes: ve preparando la lista de la compra para vivir una de las noches más mágicas de la ciudad de Jaén.