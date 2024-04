Romerito: "Estoy súper contento, salvo por el resultado"

Romerito no pudo estrenarse con un resultado positivo en el banquillo del Linares Deportivo. Pese al buen partido de los azulillos, el CD Castellón se llevó la victoria de Linarejos por la mínima (0-1). En la rueda de prensa post-partido, el entrenador sevillano destacó el esfuerzo realizado y que consiguieron que el CD Castellón no se encontrase cómodo en el partido.

Así mismo, Romerito incidió en "la cantidad de ocasiones generadas para ponernos por delante en el marcador en la primera parte. Incluso en la segunda, también hemos tenido cuatro o cinco muy claras. El fútbol consta de meter gol y sabemos que estos equipos, como tú perdones mucho, ellos no".

El técnico reconoció que el vestuario está decaído pero yo les he dado la enhorabuena y les he dicho que hay que levantar la cabeza. Si jugamos así, tendremos muchas posibilidades. Estoy súper contento, salvo por el resultado".

Respecto al penalti en contra, indicó que no habla mucho de los árbitros, pero que "es muy fácil pitarle al CD Castellón, que va primero. Son humanos, cometen errores, pero pequeñas faltas para el Linares no eran, y pequeñas faltas para el Castellón, sí".

Respecto a la difícil situación en la que queda el equipo a nivel clasificatorio, señaló que él no "lo va a dejar perdido. Yo me la tengo que ir a jugar ante el Recre y voy a muerte como he ido aquí con el Castellón. Yo quiero que el equipo sea reconocible, un equipo serio, estrecho y rocoso".