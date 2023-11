Jaén guarda un minuto de silencio por las mujeres asesinadas por violencia de género

Desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy, España contabiliza 1.237 mujeres víctimas mortales, siendo asesinadas por violencia de género en el año 2022, 52. En Andalucía: 17, y, desde que hay registros oficiales en 2003, en la provincia de Jaén han sido asesinadas un total de 20 mujeres, al que se ha sumado este 2023, Rosa asesinada en Villanueva del Arzobispo. En el caso de menores víctimas, los datos muestran los asesinatos a manos de sus propios progenitores o de parejas y/o exparejas de sus madres. Las menores víctimas mortales, desde el 1 de enero de 2013 hasta el día de hoy, han sido 49 menores víctimas en este año. Los menores huérfanos, desde el 1 de enero de 2013 hasta el día de hoy, 428.

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, por ello, las diferentes instituciones de Jaén ponen el énfasis amparar a las víctimas, luchar contra el negacionismo o aumentar las medidas de prevención. La Subdelegación del Gobierno de España en Jaén acogió el acto institucional con el fin de mostrar el compromiso del Gobierno de España con las mujeres y los menores víctimas de violencia de género.

La representante del Ejecutivo en la provincia, Catalina Madueño, subrayó que "los valores que consagran nuestro ordenamiento jurídico, la justicia, la libertad y la igualdad, son la base de una sociedad plural, diversa y democrática como la nuestra. No podemos permitir que discursos negacionistas normalicen las conductas de sometimiento económico, social y sentimental de muchas mujeres y no podemos tolerar que se justifique la violencia cuando la víctima intenta romper con estas situaciones".

Minuto de silencio

Además, también se guardó un minuto de silencio en recuerdo de todas las mujeres víctimas de violencia de género, de todos los menores y de aquellas mujeres y menores que han sido asesinadas.También, Catalina Madueño explicó que "la Estrategia Estatal contra las violencias machistas 2022-2025, constituye el principal instrumento de planificación de las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres para los próximos años", y añadió que "uno de los hitos más recientes e importantes de2023 ha sido la presentación del Informe de Evolución del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2018-2022.

Durante el trascurso del acto, la subdelegada indicó que "en el ámbito del empleo, destaca la inclusión de las mujeres víctimas de violencia de género y las personas víctimas de trata de seres humanos como colectivo preferente de atención para los servicios públicos de empleo, de acuerdo con lo establecido en la reciente Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo".

Asimismo, Madueño insistió en que "para la erradicación de la violencia contra las mujeres es necesario promover cambios profundos a nivel sociocultural, con el fin de detectar y eliminar toda práctica que perpetúe la opresión de las mujeres o refuerce los roles y estereotipos patriarcales que obstaculizan el ejercicio efectivo de derechos y libertades en condiciones de igualdad".

Trabajar "juntos" para eliminar la violencia machista

Por su parte el Ayuntamiento también se unió a esta reivindicación. El alcalde de Jaén, Agustín González, acompañado por miembros del Equipo de Gobierno municipal, destacó la importancia de "amparar a las víctimas, empezando por las propias administraciones que debemos de dar ejemplo".

En este sentido, expresó su satisfacción por la presencia y unión de todas las administraciones públicas en este acto porque "todos debemos reivindicar la eliminación de esta violencia que, lamentablemente, sigue incrementándose". Agustín González mencionó al Pacto de Estado contra la violencia de género a través del cual se trabaja en el consenso y compromiso político para su erradicación con el objetivo de "trabajar todos juntos desde la educación y la prevención y desde las instancias judiciales para que esas condenas lleguen a su cumplimiento íntegro".

La educación, una herramienta fundamental

Desde la Diputación Provincial de Jaén también incidieron en el acto celebrado esta mañana en la necesidad de seguir trabajando para "erradicar esta lacra aún muy presenta en la sociedad". Además, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, remarcó la importancia de mostrar unión y la repulsa ante la violencia hacia las mujeres.

"La educación es el instrumento más valioso que tenemos para luchar contra este problema social porque educar a la infancia y la juventud de hoy en la necesidad de no alimentar, ni respaldar, ni justificar bajo ninguna circunstancia cualquier tipo de violencia o agresión hacia la mujer, abre la puerta hacia unasociedad más libre e igualitaria", señaló.

Así, la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, hizo lectura al manifiesto aprobado por las ocho diputaciones andaluzas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer y realizó una ofrenda floral en memoria de las víctimas por violencia machista que en este 2023 ascienden a día de hoy a un total de 52.

Este acto conmemorativo finalizó con la representación del concierto poético titulado 'Me hiere, no me quiere', basado en distintos textos de mujeres poetas y que ha corrido a cargo de los artistas Enrique Muñoz –guitarra y voz-; Alba Calvo –danza y voz; María Dolores Marín, al piano, y Manuel Salas, también voz.