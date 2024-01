La Junta tira del empleo público en Jaén

La Junta de Andalucía es la Administración que más empleo público sigue generando en la provincia de Jaén. Así queda reflejado en el Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones públicas, cuya actualización a julio de 2023 ha publicado este viernes el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. En el verano de 2022, la Junta contaba en la provincia con 22.361 trabajadores, una cifra que, un año después, se elevó a 26.103, lo que supuso un crecimiento del 16,7%. El dato contrasta con el ligerísimo aumento del 0,05% entre los 3.781 al servicio de Estado en julio de 2022 y los 3.783 -sólo dos más- del mismo mes de 2023, y la caída del 12,5% entre las 12.157 que trabajaban para los ayuntamientos jiennenses a mediados de 2022 y las 10.635 que lo hacían en el verano de 2023.

En total, en julio del año pasado Jaén contaba con 40.521 empleados al servicio de las Administraciones públicas, de los que el 64,4% pertenecía a la Junta de Andalucía, el 26,24%, a los ayuntamientos, y el 9,33%, al Estado. De estos últimos, 1.734 pertenecían a la Administración General del Estado (AGE), 2.005, a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad, y 44, a los juzgados y tribunales.

Con respecto a estos últimos, cabe resaltar una notable caída con respecto a los 143 de julio de 2022, algo que se explica, en parte, por el hecho de que a partir de esta última actualización no se publican en el boletín los datos sobre jueces, magistrados y fiscales, ya que, al formar parte del Poder Judicial, se entiende que no deben computarse dentro del personal de las Administraciones Públicas. Esas cifras se podrán consultar en las estadísticas del Ministerio de Justicia.

En el mismo sentido, hay que apuntar que la variación interanual no se corresponde, en su totalidad, con la creación de nuevas puestos de trabajo, puesto que la estadística presenta otras dos novedades: en primer lugar, ahora se tienen en cuenta todos los contratos temporales, y no únicamente los que duran más de seis meses, como se hacía hasta ahora, y en segundo, también se incluyen otras categorías de personal que no se estaban teniendo en cuenta, como el de formación o prácticas. Es decir, que las cifras 'reales' de incremento de empleo en las Administración públicas serían algo menores si se introdujeran esos factores, que no aparecen desglosados por provincias en el boletín.

La Junta también lidera la creación de empleo público femenino

La Junta de Andalucía también lleva la voz cantante en lo que a creación de empleo público femenino en Jaén se refiere. En primer lugar, es la única de los tres tipos de Administración para la que, a julio de 2023, trabajaban más mujeres que hombres: 17.097 frente a 9.006. En el caso del Estado, el balance era de 2.903 hombres y 880 mujeres, y en el de los ayuntamientos, de 5.522 hombres y 5.113 mujeres.

Pero es que, además, la Administración autonómica es también la única en la que creció el empleo femenino en el periodo comprendido entre julio de 2022 y el mismo mes de 2023: un 18,1%, frente a la caída del 2% y la del 12,5% en el Estado y los ayuntamientos, respectivamente. En cuanto a los hombres, el número de empleados al servicio de la Junta aumentó en un 14,2%, dato superior al crecimiento del 0,69% en el Estado y la merma del 12,5% en los ayuntamientos.

Jaén, a la cola de Andalucía en trabajadores de las Administraciones públicas

En el ámbito regional, Andalucía contaba el pasado verano con 526.445 empleados al servicio de las Administraciones públicas. Los 40.521 trabajadores de Jaén representaban la segunda porción más pequeña de las ocho en las que se dividía la tarta. Sólo se quedaba por detrás Huelva, con 32.854. En orden de mayor a menor número de empleados se hallaban Sevilla, con 126.561; Málaga, con 85.967; Cádiz, con 81.897; Huelva, con 64.905; Córdoba, 49.980, y Almería, con 43.760.

En España había 2,9 millones de personas al servicio de las Administraciones públicas, de las que el 17,8% -528.190- trabajan para el Estado, el 62,18% -1,8 millones-, para las comunidades autónomas, y el 20,02%, -526.209- para la Administración local.