El funcionario de la cárcel de Jaén acusado de cobrar por conceder permisos niega los cargos

El funcionario del Centro Penitenciario Jaén II acusado de recibir diversas cantidades de dinero de varios internos por gestionarles permisos de salida de forma irregular ha negado por activa y por pasiva las acusaciones de la Fiscalía. En el primer día del juicio con jurado popular que acoge desde este lunes la Audiencia Provincial, ha sostenido que todo responde a una vendetta de la dirección de la prisión, con cuyos responsables ha tenido problemas y que usó como “conejillos de indias” a varios reclusos para que testificaran en su contra.

De acuerdo a la versión del Ministerio Público, entre 2019 y 2020, el acusado habría recibido unos 2.500 euros de varios reclusos no sólo para que les consiguiera permisos y vis a vis, sino también para proporcionarles comida, bebidas alcohólicas y teléfonos móviles “de forma totalmente ajena al procedimiento legal y reglamentariamente fijado, y sin que las autoridades penitenciarias tuvieran conocimiento de la situación”.

Supuestamente, otro empleado de la cárcel, un educador, proponía en la junta de tratamiento los nombres de varios presos para que se les concediera permisos de salida. Tras ello, el funcionario mediaba con estos para conseguirles esos permisos si les pagaban un montante que iba de los 150 a los 500 euros, en la mayoría de las ocasiones. Por ello, la Fiscalía pide para este último un castigo de seis años de cárcel por un delito continuado de cohecho. El educador también estaba acusado de cohecho por haber aceptado 5 gramos de cocaína de un interno a cambio de hacerle un informe favorable, pero falleció el año pasado.

El acusado no sólo ha negado ese relato, sino que también ha recordado que, en más de 30 años de trayectoria, nunca ha tenido ninguna sanción disciplinaria. Además, por un lado, ha explicado que él no podía estar a solas con ningún interno, sino siempre acompañado por otros funcionarios, y, por otro, ha asegurado que, además de no participar en las juntas de tratamiento, su peso en estas era escaso y se limitaba a informar de qué presos podían hacer algunos trabajos.

Un interno define al acusado como un corrupto

También ha prestado declaración este lunes por la mañana, en este caso como testigo, un interno que ha definido al acusado como un “funcionario corrupto” y ha confirmado la mayor parte de la versión de los hechos apuntada por el Ministerio Público en su escrito de calificación. Según ha dicho, el funcionario se aprovechaba de los reclusos recién llegados a las instalaciones penitenciarias para decirles que él podía conseguirles vis a vis y permisos si le pagaban, cuando en realidad no tenía poder para ello. En cualquier caso, ha afirmado que nunca vio a ningún interno darle dinero, pero que sí le consta que los familiares de un par de compañeros le pagaron para que consiguiera vis a vis o para meter comida en la cárcel.