Noche de rockabilly en Jaén con el directo de Los Rudos en Rock States Pub

Hora de pasarlo bien mientras mueves tus caderas al ritmo del rockabilly más potente de mano de Los Rudos. Este sábado 24 de febrero el combo jiennense deleitará al público con su buen hacer sobre el escenario. Apasionados del rock&roll, este aviso va para vosotros: si todavía no los habéis visto en acción, ha llegado la hora. La apertura de puertas está prevista para las 21:00 horas y el concierto para las 21:30 horas. Las entradas anticipadas están disponibles por 10 euros en Eventick.

Los Rudos

Banda de neo rockabilly formada en 2019 por Juan Carlos Montoro (The Radions, Los condensadores de fluzo) Juan Antonio Cabrera, Fernando Valverde (Flamin' kings. Los condensadores de fluzo) y José Fernando Cabrera (Lackanellys, Hayride 56'). Neo rockabilly y Rock and Roll en español, con temas propios, versiones y adaptaciones de clásicos llevadas a un particular estilo, que llevan cultivando en distintas formaciones desde mediados de los 90's.

Como curiosidad, comentar que todas las actuaciones en Jaén capital, las terminan con el himno de Jaén versión Swing, adaptación conocida de Los Condensadores de Fluzo, ya que la banda está formada por tres de sus cuatro componentes. Las influencias de Los Rudos van desde los clásicos de los 50's, como Elvis, Eddie Cochran o Gene Vincent, a los impulsores del revival de los 80's, Stray Cats o The Blasters.