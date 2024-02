Planes para este fin de semana en Jaén: agenda del 22 al 25 de febrero

Si buscas planazo para disfrutar del último fin de semana de febrero, aquí te damos algunas pistas. Y si todavía no has ido a ninguna edición de la Muestra de Cine Español Inédito en Jaén has de saber que esta semana tiene la última oportunidad. Además, la agenda de eventos en Jaén te ofrece conciertos, exposiciones, talleres y muchas más propuestas que te traemos, como cada semana, a continuación.

Danza

El Teatro Maestro Álvarez Alonso de Martos acoge el espectáculo de danza 'El Lago', de la compañía Mov Danza. La cita es a las 20:30 horas y las entradas anticipadas tienen un precio de 10 euros y de 12 en taquilla. Consigue la tuya en giglon.com y en la Casa Municipal de Cultura.

Cine

Segunda semana de celebración de la Muestra de Cine Español Inédito en Jaén, con proyecciones diarias en Multicines La Loma y entradas por invitación o al precio reducido de tres euros, en función de la película. Además, cada film será presentado por sus actores o directores, con la oportunidad de intercambiar impresiones tras algunas de las películas. Echa un vistazo a toda la cartelera aquí.

Cursos

Si quieres formarte para hacer tus propios vídeos y perder el miedo escénico ante el piloto en rojo, este fin de semana tienes la oportunidad con el taller de interpretación de cámara que se celebrará en La Resistencia de Jaén. Te contamos qué otros planes puedes hacer en este espacio cultural en este enlace.

Teatro

Los textos de Ramón María del Valle-Inclán cobran vida en Teatro La Paca este fin de semana, con la puesta de largo de '¡Hasta aquí hemos llegado! Los cuernos de Don Friolera', bajo la dramaturgia de Luisa Hurtado. Podrás verlo sobre las tablas este viernes y sábado. Reserva tus entradas en www.woutick.es. El sábado, en el Teatro Infanta Leonor, podrás ver el estreno en la capital de 'Florence Foster, la peor cantante de ópera de la historia'.

Exposiciones

'El planeta exterior y la estrella inferior, la Alta Andalucía en la pintura de Rafael Zabaleta' es una de las exposiciones destacadas, que puedes visitar en la sala de exposiciones del Palacio Provincial, con entrada por la calle Joaquín Tenorio. Alberto Carrillo lleva sus abstracciones al siguiente nivel con 'Colección X' en el Espacio de Arte Azur, mientras que en los Baños del Naranjo podrás visitar 'Esencia de color' de Miguel Ángel López Expósito. En la sala de exposiciones de la Antigua Escuela de Magisterio abre sus puertas la colección de obras premiadas del último Certamen de Pintura Manuel Ángeles Ortiz.

Presentación de libro

Este sábado 24 de febrero no te pierdas la presentación del mítico libro 'El Principito', de Antoine de Saint-Exupèry, ilustrado por el artista jiennense Tomás Fernández. El evento se celebrará a las 12:30 horas en el salón de actos de la Biblioteca Provincial, con entrada libre hasta completar aforo.

Retiro

La Asociación Merkhaba celebra su retiro de invierno de yoga y mindfulness en Cazorla. Disfruta de un fin de semana en el alojamiento rural El Cantalar y rodéate de naturaleza, tranquilidad y prácticas que te llevarán a una vida más consciente. Reserva tu plaza en los teléfonos 609 645 309 y 607 573 303.

Conciertos

Si lo que te va es la música, este fin de semana tienes planes para elegir. Olibass Music Festival se celebra en IFEJA Ferias Jaén con lo más granado del break beat internacional y nacional. El jueves, Fuzz Kamikazes descargará su rockblues desde Málaga en el Café Teatro Central de Baeza. También el jueves 22 de febrero Rock States acoge el concierto de Jason Kane & The Jive desde Estados Unidos, mientras que el sábado 24 será el turno para el rockabilly jiennense con Los Rudos.