Estos son los horarios y precios de la entrada a la Catedral de Baeza

La Catedral de Baeza, testigo de siglos de historia, se erige como uno de los monumentos más emblemáticos de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Con una riqueza arquitectónica que fusiona los estilos mudéjar, gótico y renacentista, este edificio religioso te invita a adentrarte por sus pasillos cargados de significado histórico y artístico. Toma nota de toda la información necesaria sobre los horarios, tarifas y opciones de visita a la Catedral de Baeza.

Horarios de la Catedral de Baeza

La Catedral de Baeza abre sus puertas para recibir a visitantes todos los días de la semana, es decir, de lunes a domingo, ofreciendo distintos horarios para adaptarse a tus preferencias. Los horarios habituales son, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Los sábados podrás visitarla de 10:00 a 19:00 horas en horario ininterrumpido y, los domingos, de 10:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 17:30 horas.

Ten en cuenta que el último acceso permitido es hasta 45 minutos antes del cierre, y que la torre cierra 20 minutos antes de que lo haga la catedral. Sin embargo, debido a necesidades litúrgicas, los horarios pueden sufrir alteraciones sin previo aviso.

Precio de la entrada a la Catedral de Baeza

Las tarifas para visitar la Catedral de Baeza son variadas en función de la edad del visitante, si incluye o no la audioguía y de si se trata de visitas individuales o en grupo. Además, podrás escoger un bono que te permitirá disfrutar tanto de la Catedral de Baeza como de la Catedral de Jaén. Elige la opción que más te convenga y no dejes pasar la oportunidad de conocer este maravilloso templo que te dejará con la boca abierta.

General: 6 euros.

6 euros. Mayores de 65 años: 5 euros.

5 euros. Jóvenes y estudiantes (13-25 años): 4 euros.

4 euros. Capacidades diferentes (33% – 60%): 4 euros. (necesaria acreditación)

4 euros. (necesaria acreditación) Grupos (más de 20 pax): 3,50 euros. (no incluye audioguía)

3,50 euros. (no incluye audioguía) Reducida colegios (menores de 13 años): 2 euros. (no incluye audioguía)

2 euros. (no incluye audioguía) Gratuita (menos de 12 años y capacidades diferentes + 60%): (no incluye audioguía, necesaria la acreditación).

Si buscas una experiencia más completa, la Catedral de Baeza ofrece una visita guiada que sigue el mismo recorrido que la visita normal, pero con guías especializados que te abrirán una perspectiva única del monumento. Esta visita tiene una duración aproximada de 1 hora. Por otro lado, si vas a viajar también por la capital, la mejor opción es adquirir una entrada combinada que incluye la visita a la Catedral de Baeza y la Catedral de Jaén. Las tarifas para esta modalidad son:

General: 12 euros.

12 euros. Mayores de 65 años: 10 euros.

10 euros. Jóvenes y estudiantes (13-25 años): 8 euros.

8 euros. Capacidades diferentes (33% – 60%): 8 euros.

8 euros. Grupos (más de 20 pax): 7 euros. (no incluye audioguía)

Normas para la visita

La Catedral de Baeza, como lugar sagrado y monumento emblemático, impone normas para garantizar la preservación de su invaluable patrimonio y el respeto hacia los visitantes. Algunas normas importantes incluyen no tocar las obras de arte, no realizar fotografías ni vídeos y no fumar ni introducir alimentos. Además, los menores de edad deben estar acompañados por un adulto en todo momento.

También se prohíbe correr por las naves de la Catedral, la entrada de animales (excepto perros-guía), y se recomienda vestir con decoro. Contribuir al ambiente de tranquilidad y respeto es esencial, evitando el uso del teléfono móvil y manteniendo un tono de voz bajo, acorde al ambiente que se respira dentro de sus muros.

Historia de la Catedral de Baeza

La Catedral de Baeza tiene raíces que se remontan al siglo VII, cuando se convirtió en sede episcopal visigoda. A lo largo de los siglos, ha experimentado transformaciones, desde su paso por territorio musulmán hasta su retorno a los reinos cristianos tras la conquista por Fernando III 'El Santo' en 1227. La Puerta de la Luna, con su arco polilobulado del siglo XIII, y el rosetón gótico del siglo XIV, son testigos de su rica historia.

La reconstrucción a cargo de Andrés de Vandelvira en la Edad Media le otorgó la riqueza renacentista que la distingue hoy en día. La Catedral de Baeza alberga elementos como la Nave de la Epístola, la Nave del Evangelio, la Capilla Mayor, la Custodia y reja del maestro Bartolomé, el Claustro, el Museo catedralicio y la imponente torre.

La Catedral de Baeza se erige como un testamento vivo de la historia y la arquitectura, ofreciendo a los visitantes una perspectiva histórica del legado monumental baezano. Con horarios flexibles, tarifas accesibles y normas para garantizar el respeto y la preservación, es uno de los monumentos más visitados de la patrimonial ciudad de Baeza.