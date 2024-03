Mujeres agricultoras bloquean carreteras en Jaén: por el campo y la igualdad de género

Las mujeres agricultoras de Jaén alzan hoy la voz con un doble motivo. Al igual que sus compañeros llevan semanas manifestándose contras las políticas agrarias de la Unión Europea, denunciando un exceso de trabas administrativas y la competencia desleal de terceros países en los que no hay control sanitario. Pero hoy lo hacen con una voz aún más fuerte y es que en el 8 de marzo, Día de la Mujer, son ellas las que encabezan el corte de carreteras en la provincia para mandar un mensaje claro: "Sin mujeres no hay campo".

Concretamente está siendo en la N-322, a la altura del Polígono de la Vicaría de Puente Génave, donde la Asociación de Mujeres Agricultoras de Arroyo del Ojanco está cortando de manera intermitente la calzada. En los espacios en los que dejan pasar vehículos están recibiendo el apoyo mayoritario de los conductores, a los que las agricultoras les están compensando la espera y la comprensión con monodosis de aceite de oliva virgen extra.

"¿Qué mejor día para reivindicar nuestro derecho a vivir dignamente de lo que nos gusta?", se pregunta Toñi Torres, presidenta de la Asociación. "Lo que nos gusta es el campo, generar riqueza en nuestros pueblos y que nuestros hijos no se tengan que ir por la falta de oportunidades o servicios", prosigue en su reivindicación esta agricultora jiennense.

Defienden con vehemencia que "si no hubiera mujeres los pueblos desaparecerían". "Sin mujeres no hay niños y sin niños no hay pediatras, ni colegios, ni muchos otros servicios imprescindibles. La incorporación de mujeres al campo es su salvación porque las mujeres somos todoterreno", añade mientras que los coches, ahora que les dejan circular, hacen sonar sus cláxones en señal de apoyo a sus paisanas. "La gente está con nosotros resume Toñi Torres.

Y no acaba la presidenta sin dejar claro que esta manifestación busca también denunciar "la situación que sufren todos los agricultores en España y la indefensión ante quienes deberían defenderlos, las organizaciones agrarias que están subvencionadas por el Gobierno". "Nos hemos tirado a la calle y hemos tenido que hacerlo solos. Nos están cosiendo a palos y a denuncias y por eso hemos convocado esta manifestación legal", ha añadido una jiennense que hay ha salido a manifestarse por un motivo doble: por el campo y la igualdad de género.