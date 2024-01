Alerta por sequía: peligra el suministro de los municipios dependientes del embalse del Rumblar

Desde hace años los embalses de Jaén muestran un paisaje seco, el agua no llena los pantanos y queda al descubierto la mayor parte del hormigón de las presas hasta en los meses usuales de precipitaciones. Una estampa que era imposible contemplar antes de 2018 y que está provocando la falta de precipitaciones. Ni son frecuentes, ni abundantes, y esta sequía podría desembocar en cortes de agua en los municipios que se abastecen del Rumblar e integran: Andújar, Bailén, Baños de la Encina, Cazalilla, Carboneros, Espeluy, Jabalquinto, Marmolejo, Mengíbar, Villanueva de la Reina, Villatorres y Guarromán.

El pasado año Jaén solo sufrió restricciones de agua puntuales en dos municipios: Fuensanta de Martos en julio y diciembre, y Larva también en julio. A día de hoy no hay cortes de suministro, según confirman fuentes de la Diputación a la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamientos (AEOPAS), "gracias al trabajo impulsado por la Diputación basado en políticas de intercomunicación de sistemas supramunicipales de agua y asistencia técnica continua a los municipios", señalan.

Medidas restrictivas

Los vecinos de estos 12 municipios que dependen del Rumblar, aunque no hayan sufrido cortes como tal de agua corriente, ya saben lo que son las restricciones. Y el año pasado se tomaron medidas como paralizar el circuito de la red fuentes, el riego de jardines y parques o los lavados en coches en lugares no autorizados.

Los vecinos de Jabalquinto miran al cielo preocupados porque las previsiones no son favorables. "El agua es un recurso natural que cada vez escasea más, no solo para el abastecimiento, sino también para riegos agrícolas. Esto es un problema grave con difícil solución", expresa su alcalde, Pedro López Lérida.

Aunque Diputación Provincial no ha dado el aviso oficial de próximos cortes de agua sí ha advertido de que serían los municipios afectados del Rumblar si la situación continúa así. "A primeros de diciembre tuvimos una reunión y si hasta enero no se producían lluvias importantes se pasaría a hacer recomendaciones y adoptar medidas. Viendo la situación del mapa, esto se va agravar. No es suficiente previsión porque en febrero no se prevén", expresa el alcalde de Cazalilla, Manuel Raya.

Situación de sequía de emergencia

Toda la provincia se encuentra en una situación similar, el agua sigue sin caer en estos meses, donde lo normal en enero de 2016 era que el agua embalsada estuviera al 60 por ciento de su capacidad. Ahora mismo, en enero de 2024 la situación de los pantanos es muy diferente, y el agua que recogen es del 21,29 por ciento de su capacidad.

La situación de los pantanos en Andalucía ha dejado de ser alarmante y se califica de emergencia. La variación del agua embalsada con la semana anterior fue de 17 hectómetros cúbicos más. Otra clara comparación de la escasez es que la capacidad del conjunto de los embalses de Jaén es de 2.363 hectómetros cúbicos, de los cuales solo hay embalsados 503 hm3. Además, el salto con el año pasado en esta misma fecha, enero de 2023, también es notorio. Entonces, la capacidad era del 27,17 por ciento. En esta misma semana la media de 10 años es de 45,65 por ciento y ahora se encuentra al 21, 29 por ciento, por lo que se ha reducido a la mitad el agua acumulada.

El del pantano del Tranco se encuentra al 24,85 % de capacidad, el de Guadalén al 16,33 %, el de Fernandina al 28,88 %, el de Guadalmena al 16,81 %, el de Giribaile al 16,84 %, el del Rumblar al 18,08 %, y el de Jándula al 20,62 %.

A las escasez de lluvias se suman las altas temperaturas, que no ayudan a que remita la sequía ya que el agua se evapora más rápido. Según el informe de la AEOPAS, Jaén registró temperaturas de cálidas a muy cálidas en 2023, con una media mensual de 18,1 °C. En estos días de invierno se han alcanzado temperaturas insólitas llegando el mercurio a superar los 20 grados en municipios como Linares o Úbeda. Para este fin de semana se esperan también que los grados suban y que la temperatura llegue a los 23ºC en la mayor parte de la provincia.