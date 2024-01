Claves de la ‘polémica’ por el stand de Jaén en FITUR: el espacio, el protagonismo y la logística

El estand de Andalucía en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que tendrá este año un formato totalmente diferente, está generando no poca controversia con dos puntos de vista, el del Partido Popular en la Junta y el de las diputaciones socialistas de Jaén y Sevilla, diametralmente opuestos. Mientras que desde la Diputación Provincial afirman que el espacio que va a tener Jaén como destino provincial pasa de los 280 metros cuadrados de 2023 a 154, desde la delegación de Turismo afirman que “cada diputación tendrá 330 metros cuadrados, entre zonas expositivas y de trabajo a lo que hay que añadir despachos, salas de reuniones y de presentaciones”.

Según las palabras del diputado de Turismo, Francisco Javier Lozano, “la limitación de espacio va a hacer que sólo pueda haber dos profesionales trabajando en el punto de información y los parques naturales y las ciudades Patrimonio de la Humanidad no van a tener apenas espacio”. En contraposición, el delegado de Turismo de la Junta en Jaén, José Ayala, afirma que estas críticas son “políticas y no técnicas”. “Nunca ninguna ciudad ha tenido en el stand una parte propia. Úbeda y Baeza tenían un mostrador como los parques naturales, y si la diputación lo quiere tendrán su propia mesa con su material promocional”, ha defendido en palabras a Jaén Hoy.

Y el espacio no es la única queja que llega desde el bando socialista pues denuncia Lozano que en noviembre hubo un sorteo entre las provincias andaluzas para determinar el orden de elección de los espacios, en el que Jaén fue la quinta y que la Diputación solicitó una esquina que comunicará con otro pabellón, “un lugar de paso”, a lo que, según sus palabras, la Junta respondió que “ese espacio ya estaba previsto para otro provincia”. Para Ayala, “el objetivo que tienen las diputaciones de Jaén y Sevilla no es el sector turístico, sino usarlo como ariete contra la Junta de Andalucía”. “Nosotros no les pedimos que ya que participen de forma proactiva sino que, por el bien de los empresarios, que no pongan más palos en las ruedas y que esperen a que pase la feria para hacer las valoraciones”, agrega.

20 espacios en uno

El nuevo estand de Andalucía en FITUR pasará de tener ocho apartados idénticos en tamaño para las ocho provincias a tener 20 más reducidos: ocho para diputaciones, ocho para las capitales y cuatro para zonas de más de 100.000 habitantes. Desde la Diputación denuncian que esto significa que “de los 20 stands que va a haber 12 van a ser para turismo urbano, rompiendo el equilibrio territorial y una dinámica que permitía visibilizar el turismo rural, de interior y al de las ciudades Patrimonio de la Humanidad”. “Esto no representa la riqueza ni la diversidad de Andalucía. Los grandes beneficiados son los destinos de sol y playa, sobre todo Málaga y Cádiz, y nosotros defendemos los intereses de la provincia de Jaén como destino, no los de nuestra institución”, asegura Lozano.

Denuncia además que la cantidad de material promocional que van a poder llevar a la feria va a ser muy inferior a otras ediciones. “Úbeda, por ejemplo, sólo va a poder llevar tres cajas cuando en otras ocasiones ha llevado cerca de 15”, expone Lozano.

Pensado para los empresarios

Por su parte el delegado de Turismo alega que “el cambio se hace porque lo piden los empresarios”. “Ya veremos si el cambio es acertado o no, pero se ha hecho con el beneplácito de los promotores, de los que realmente se juegan el dinero en el sector turístico”, apostilla poniendo el foco además en que “la trayectoria de la secretaria general de Turismo, Yolanda de Aguilar, ex directora de FITUR, y la del consejero Arturo Bernal, que viene de Extenda, hace que sean más de fiar que las personas que se quejan antes de que empiece la feria”.

José Ayala expone que el nuevo formato responde “única y exclusivamente a los intereses del sector turístico, con 6.5000 metros cuadrados en el pabellón cinco a disposición de los empresarios” mientras que Francisco Javier Lozano cree que “no van a tener espacio para sus materiales promocionales” y que las mesas son “inflexibles y les impedirán moverse libremente por la feria”.

“Después de 25 años del PSOE haciendo la misma feria ahora entiendo que al movérsele la silla no estén a gusto políticamente pero no podemos seguir haciendo lo que hemos hecho durante 25 años, teniendo el mismo resultado que se ha tenido siempre. Jaén a pesar de todo sigue siendo la última en número de viajeros y pernoctaciones y eso precisa un cambio. Las dos diputaciones que están en contra son socialistas”, denuncia Ayala sobre las críticas recibidas desde estas instituciones.

Lozano sin embargo ve en este nuevo estand un caso de “deslealtad”. “La organización siempre se ha hecho con las diputaciones. Esta vez tuvimos una reunión tarde y ellos presentaron un modelo unilateral, sin consultar con nadie, formando FITUR parte del convenio marco de las dos administraciones. Tienen un convenio y deciden unilateralmente”, acusa el diputado.

Mutuos reproches

Para cerrar, José Ayala desvela que desde la Junta echan de menos el apoyo de la Diputación Provincial de Jaén, a la que acusan de no haber presentado “por primera vez el estand de Jaén en FITUR”. Desde el prisma de Francisco Javier Lozano este formato es “un despropósito, una discriminación y un maltrato a la provincia de Jaén porque se está consintiendo que otras provincias vayan con el doble de espacio”. “Es una desvirtuación del destino Andalucía que margina al turismo interior y de naturaleza”, finaliza.