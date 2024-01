Juan Bolívar, el jiennense que convirtió los ojos de los actores de ‘La sociedad de la nieve’

Los habitantes de medio mundo se dividen estos días en dos tipos de personas: los que han visto ‘La sociedad de la nieve’ y los que no. El último estreno de Juan Antonio Bayona se ha convertido en un éxito internacional que ha cuidado hasta el mínimo detalle para recrear la experiencia de un equipo de rugby uruguayo que sobrevivió 72 días tras un accidente aéreo en los Andes. Y en ese cuidado del detalle un jiennense ha jugado un papel crucial.

Concretamente ha sido el encargado de ir transformando los ojos de los actores a medida que el rodaje avanzaba y que debía darse un matiz u otro a los supervivientes del accidente ocurrido en 1972. No es casualidad que Juan Bolívar recibiese la llamada del equipo del afamado director, pues se trata de un optometrista nacido en Benalúa de las Villas y afincado en Alcalá la Real que ofrece conferencias por todo el mundo sobre el uso y la colocación de lentillas especiales.

De hecho atiende a Jaén Hoy desde Las Vegas (Estados Unidos), donde se encuentra participando en un congreso. “Iba en el coche para la Universidad de Granada, donde también doy clases, cuando recibí la llamada. Me dijeron que necesitaban a alguien acostumbrado a utilizar este tipo de lentillas porque estaban teniendo problema”, cuenta desde USA.

Confiesa que en un primer momento rechazó trabajar en el proyecto, hasta que conoció quién era el director de la película. “Me dijeron que era para tres meses y dije que no, no me podía permitir ir a Sierra Nevada cinco o seis días a la semana desde las nueve de la mañana a las siete de la tarde. Entonces me dijeron: ¿tú sabes qué película es? Yo ya conocía al director y también sabía de la historia de la Andes, así que les planteé la posibilidad de que lo hiciésemos un equipo de mi confianza y yo y acabaron aceptando”, explica Juan Bolívar.

Esta conversación permitió a los trabajadores de la Óptica Real, ubicada en ‘el Llanillo’ de Alcalá la Real, vivir una experiencia única. Participaron en los rodajes el propio Bolívar, Alicia López, Jorge Caballeros y Juan José Cruz. “Fue una experiencia bastante peculiar porque nunca te imaginas estar dentro de un rodaje viéndolo desde tan cerca. Te das cuenta del brutal trabajo que hay detrás de cada escena. La producción nos pasaba la noche anterior todo lo que se tenía que hacer al día siguiente: qué tipo de lentilla tenían que tener a qué hora… Ver cómo tenían montados los tres aviones era muy muy llamativo”, narra este optometrista alcalaíno.

Aclara además que eran “bastantes actores” a los que debían auxiliar con las lentillas. “Por ejemplo el que encarnaba a Javier Methol tuvo que portar una que simulase la prótesis que la persona real tenía en un ojo o el que hizo de Nando Parrado usó diferentes tipos porque al principio de la película tenía los ojos fatal y conforme va avanzando le van mejorando. En cada escena había que poner la lentilla adecuada”, cuenta Juan Bolívar que añade además que fue con este último, el actor Agustín Pardella, con el que tuvo un trato más cercano.

Sobre el hecho de ver su nombre en los créditos de una de las películas más vistas de los últimos años dice lo siguiente: “Está muy chulo y es algo que da mucha alegría”. “Cuando firmamos el contrato ya nos preguntaron cómo queríamos aparecer en los créditos pero cuando te ves es cuando realmente te das cuenta de lo que significa para tí como optometrista a nivel profesional”.

Y además termina reconociendo que ha sido una de esas personas a la que el filme le ha encandilado. “Me ha gustado mucho, sobre todo por cómo ahonda en los pensamientos de cada personaje, cómo sufrieron y cómo lo llevaron. Es algo que te cala. La historia es muy muy fuerte y creo que en la película ‘¡Viven!’ pasaron muy de hurtadillas por la parte sentimental y realmente el tema más delicado es qué puedes pensar cuando pasas 70 días en esas circunstancias”, reflexiona sobre ‘La sociedad de la nieve’.